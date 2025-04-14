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В приложении "Дія" планируют запустить онлайн-экзамен для получения водительского удостоверения

Михаил Федоров
Михаил Фёдоров. Фото: facebook/mykhailofedorov

В Украине активно работают над диджитализацией центров Главного сервисного центра МВД. Планируется, что граждане смогут сдавать онлайн-экзамены по теоретической части на водительские права через приложение "Дія".

Об этом и эфире телемарафона сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что Минцифры намерено уменьшить непосредственный контакт людей с сервисными центрами, сделав все услуги для водителей как можно более доступными онлайн.

"Сейчас мы работаем на цифровизацию центров ГСЦ, это центры, которые предоставляют услуги водителям. Мы хотим сделать, запустить… сначала бета-тест такой: сдавать экзамены онлайн на права, тесты, теоретическую часть. Там используется искусственный интеллект, который "трекает" твою модель поведения. сообщил Федоров.

Министр подчеркнул, что услугу купли-продажи авто уже внедрили, а теперь специалисты работают над другими направлениями.

Напомним, водители могут заказать индивидуальные номера для авто . И индивидуальные номерные знаки можно получить онлайн через кабинет водителя или непосредственно в территориальном сервисном центре МВД.

Автор:
Татьяна Ковальчук