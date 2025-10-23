В Украине планируют вернуть штрафные баллы для водителей: что предлагают в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий возврат системы штрафных баллов для водителей. Согласно предложению, за различные нарушения ПДД будут начислять от 1 до 5 баллов, а достижение предельного количества баллов будет приводить к временной остановке действия водительского удостоверения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на проект закона №14133.

О возвращении штрафных баллов

Предлагается:

Начисление штрафных баллов за нарушение ПДД от 1 до 5 баллов в зависимости от степени опасности.

Временная остановка действия водительского удостоверения после достижения 15 баллов для водителей с опытом более года и 10 баллов для новичков.

Сообщения водителей о временном приостановлении удостоверения и возобновлении его действия после повторного обучения и сдачи теоретического и практического экзаменов.

Отображение информации о штрафных баллах в реестре административных правонарушений и на Едином государственном вебпортале электронных услуг.

Согласно пояснительной записке, проект разработан с целью повышения дисциплины и ответственности водителей, а также усовершенствования механизмов предотвращения повторных нарушений ПДД для обеспечения безопасности на дорогах.

Предыдущая попытка ввести систему штрафных баллов в Украине была сделана в 2015 году, однако из-за сложного и противоречивого механизма начисления баллов она оказалась неэффективной, и этот вид административного взыскания впоследствии исключили из Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время, практика многих развитых стран, в том числе США, Канады, Великобритании, Германии, Италии и Франции, демонстрирует, что система штрафных баллов эффективно влияет на поведение водителей и снижает количество нарушений.

Новый законопроект предлагает восстановить механизм штрафных баллов на современных, системно взвешенных началах, которые делают невозможными злоупотребления, усиливают ответственность водителей и способствуют повышению общего уровня безопасности на дорогах Украины.

Цель и задачи законопроекта

Цель законопроекта — создать эффективную систему учета штрафных баллов за нарушение ПДД, зафиксированную вне автоматических систем, которая позволит комплексно реагировать на систематические нарушения.

Основные задачи документа:

введение механизма начисления штрафных баллов за конкретные нарушения ПДД;

определение предельного количества баллов, по достижении которого действие водительского удостоверения временно приостанавливается;

установление порядка уведомления водителей о временной остановке действия удостоверения и механизме его восстановления;

обеспечение надлежащего информационного сопровождения.

Общая характеристика законопроекта

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности:

в статье 24 прилагается новый вид административного взыскания - штрафные баллы;

в статье 27 устанавливается, что за нарушение ПДД штрафные баллы начисляются одновременно со штрафом;

вводится новая статья 271 "Штрафные баллы", которая определяет порядок их начисления (от 1 до 5 баллов в зависимости от нарушения), учета и срока аннулирования - через 365 дней со дня начисления;

вводится статья 272 "Временная остановка действия водительского удостоверения", согласно которой при достижении водителем установленного порога баллов (15 для опытных водителей или 10 для новичков) уполномоченное лицо Национальной полиции принимает решение о временной остановке действия удостоверения;

уточняется содержание протокола и постановления об административном правонарушении, которые должны содержать информацию о количестве начисленных штрафных баллов;

к статье 126 прилагается положение об ответственности за управление транспортным средством лицом, действие удостоверения которого временно остановлено.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в другие законы:

к закону Украины "О дорожном движении" предлагается добавить запрет на управление транспортными средствами для водителей, чье удостоверение временно остановлено; расширить полномочия Министерства внутренних дел по ведению Реестра административных правонарушений с включением учета штрафных баллов; предоставить Национальной полиции право начислять штрафные баллы и сообщать водителям о временной остановке действия удостоверения;

в Закон Украины "О Национальной полиции" предлагается закрепить новый пункт в статье 23, определяющий полномочия полиции по начислению штрафных баллов, ведение соответствующих записей в реестре и информирование водителей о временном приостановлении удостоверения.

Реализация положений этого законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов Украины.

Ожидаемый эффект от принятия законопроекта:

повышение дисциплины водителей и уменьшение количества повторных нарушений;

внедрение системного подхода к контролю над поведением участников дорожного движения;

количества ДТП, происходящих из-за систематических нарушений правил;

усиление превентивной функции административных взысканий и повышение доверия граждан к правоохранительным органам.

