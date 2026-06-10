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Лишение удостоверений за превышение скорости: правительство готовит жесткие правила для водителей

водитель
Какие новые наказания для водителей готовят в Украине / Depositphotos

В Украине планируют усилить ответственность для водителей, регулярно игнорирующих правила дорожного движения. Среди возможных мер – лишение водительского удостоверения, временное ограничение права управления транспортным средством или обязательная повторная сдача экзаменов для восстановления допуска к вождению.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время общения с журналистами, передает РБК-Украина .

"У правоохранительных органов на сегодняшний день нет рычагов влияния на таких людей, которые на постоянной основе нарушают скорость и совершают ДТП", – отметил Клименко.

Министр отметил, что введение бальной системы пока не рассматривается из-за необходимости создания сложной цифровой инфраструктуры. В то же время, в краткосрочной перспективе власти работают над альтернативным механизмом, который будет предусматривать усиление санкций для водителей в случае систематических нарушений правил дорожного движения.

"Будет, например, 10 нарушений превышения скорости, и будут какие-то санкции. Например, изъятие водительского удостоверения, ограничение или пересдача экзамена", – пояснил Клименко.

Он уточнил, что при разработке соответствующих изменений в правила будет учитываться не только количество зафиксированных нарушений, но и степень их опасности и тяжесть.

"Если превышение скорости на 10 км – это одна история. Когда превышение скорости на 50-80 км – это уже может быть трагедия", – подчеркнул Клименко.

Министр рассказал, что проект соответствующих предложений уже находится на этапе подготовки. К его разработке привлечены Национальная полиция, народные депутаты, юристы и профильные эксперты.

Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство разрабатывает комплекс мер, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения и сокращение количества ДТП.

Среди предложенных инициатив:

  • усиление ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения,
  • введение более строгих санкций за превышение скоростного режима,
  • усовершенствование систем фиксации правонарушений,
  • законодательное урегулирование использования лёгкого персонального электротранспорта.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий возврат системы   штрафных баллов для водителей. Согласно предложению, за различные нарушения ПДД будут начислять от 1 до 5 баллов, а достижение предельного количества баллов будет приводить к временной остановке действия водительского удостоверения.

Delo.ua провела детальный анализ действующего законодательства и собрала самые актуальные данные о штрафах ПДД, которые сегодня реально угрожают украинским водителям за самые распространенные виды нарушений.

Автор:
Светлана Манько