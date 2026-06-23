Один из крупнейших банков США открывает представительство в Литве на фоне рекордных расходов на оборону

Один из крупнейших американских банковских конгломератов Citigroup Inc. планирует открыть новое представительство в странах Балтии. Главной целью этого шага является упрощение и расширение финансирования оборонных проектов в регионе, который сейчас переживает масштабный милитарный бум.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Наиболее вероятным месторасположением нового офиса является Литва. Новое представительство войдет в подразделение Hub Managed Countries, которое координирует работу банка в 65 странах, где Citigroup предоставляет институциональные услуги без открытия полноценной филиальной сети. Благодаря правилам Европейского Союза этот офис сможет обслуживать клиентов по всему блоку из 27 государств, фокусируясь на рынках Литвы, Латвии и Эстонии.

Расширение в Балтии является частью стратегии банка на развивающихся рынках, которая базируется на легкой модели управления активами (asset-light model). В частности, в прошлом году финучреждение продало свой розничный бизнес в соседней Польше, сосредоточившись исключительно на корпоративном и инвестиционном банкинге.

Оборонные расходы как драйвер роста

Три балтийских страны на восточной границе НАТО стремительно наращивают военные ассигнования в ответ на российские угрозы и войну в Украине. Этому также способствует общеевропейский план ReArm, цель которого мобилизовать до 800 млрд евро ($916 млрд) оборонных расходов до конца текущего десятилетия.

"Все три страны Балтии уже тратят более 5% своего ВВП на оборону, поскольку они находятся на восточном фланге НАТО", - подчеркнул глобальный руководитель профильного дивизиона Citigroup Грант Карсон.

Кроме военного сектора, Citigroup будет искать возможности в сфере государственного финансирования, суверенных облигаций, управления ликвидностью центральных банков и транзакционного банкинга.

Параллельно банк расширяет присутствие в других стратегических точках мира. В Монголии Citigroup заинтересован в колоссальных залежах критически важных минералов. Кроме того, финучреждение принимает участие в финансировании масштабного проекта аэропорта в Эфиопии стоимостью 12,5 млрд долларов и наращивает активность в странах, которые возобновляются после конфликтов, таких как Ирак, Афганистан и Сирия.

Напомним, ранее сообщалось, что цифровой банк Revolut выходит на рынок ОАЭ и готовит масштабное расширение на Ближнем Востоке. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов одобрил заявку финтех-гиганта на получение лицензий для предоставления розничных платежных услуг.