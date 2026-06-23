Один із найбільших банків США відкриває представництво в Литві на тлі рекордних витрат на оборону

Один із найбільших американських банківських конгломератів Citigroup Inc. планує відкрити нове представництво у країнах Балтії. Головна мета цього кроку — спрощення та розширення фінансування оборонних проєктів у регіоні, який наразі переживає масштабний мілітарний бум.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Найбільш імовірним місцем розташування нового офісу є Литва. Нове представництво увійде до підрозділу Hub Managed Countries, який координує роботу банку у 65 країнах, де Citigroup надає інституційні послуги без відкриття повноцінної мережі філій. Завдяки правилам Європейського Союзу, цей офіс зможе обслуговувати клієнтів по всьому блоку з 27 держав, фокусуючись на ринках Литви, Латвії та Естонії.

Розширення в Балтії є частиною стратегії банку на ринках, що розвиваються, яка базується на легкій моделі управління активами (asset-light model). Зокрема, минулого року фінустанова продала свій роздрібний бізнес у сусідній Польщі, зосередившись виключно на корпоративному та інвестиційному банкінгу.

Оборонні витрати як драйвер росту

Три балтійські країни на східному кордоні НАТО стрімко нарощують військові асигнування у відповідь на російські загрози та війну в Україні. Цьому також сприяє загальноєвропейський план ReArm, який має на меті мобілізувати до 800 млрд євро ($916 млрд) оборонних витрат до кінця поточного десятиліття.

"Усі три країни Балтії вже витрачають понад 5% свого ВВП на оборону, оскільки вони перебувають на східному фланзі НАТО", — наголосив глобальний керівник профільного дивізіону Citigroup Грант Карсон.

Окрім військового сектору, Citigroup шукатиме можливості у сферах державного фінансування, суверенних облігацій, управління ліквідністю центральних банків та транзакційного банкінгу.

Паралельно банк розширює присутність в інших стратегічних точках світу. У Монголії Citigroup зацікавлений у колосальних покладах критично важливих мінералів. Крім того, фінустанова бере участь у фінансуванні масштабного проєкту аеропорту в Ефіопії вартістю 12,5 млрд доларів та нарощує активність у країнах, що відновлюються після конфліктів, як-от Ірак, Афганістан та Сирія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цифровий банк Revolut виходить на ринок ОАЕ та готує масштабне розширення на Близькому Сході. Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів схвалив заявку фінтех-гіганта на отримання ліцензій для надання роздрібних платіжних послуг.