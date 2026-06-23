600 тысяч евро от Вильнюса: на Оболони открыли сквер и новый пешеходный мост

В Киеве на Оболони открыли Вильнюсский сквер и новый пешеходный мост через залив в парке по улице Приречной. Проект реализовали в рамках партнерства между Киевом и Вильнюсом при финансовой поддержке литовской столицы, направившей на его воплощение 600 тысяч евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Вильнюсский сквер в Киеве

В церемонии открытия приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас и посол Литовской Республики в Украине Инга Станите-Толочкене.

Новый объект создан в качестве пространства для прогулок и отдыха жителей и гостей столицы. Он реализован в рамках партнерства Киева и Вильнюса при финансовой поддержке литовской столицы. На реализацию проекта в 2026 году мэрия Вильнюса при содействии Центрального агентства по управлению проектами выделила 600 тыс. евро.

Фото: КГГА

По словам мэра, новая зеленая зона символизирует многолетнее сотрудничество двух столиц и поддержку Украины со стороны международных партнеров. В ходе подготовки проекта было проведено три этапа открытых общественных консультаций с жителями.

Кличко подчеркнул, что подобные пространства имеют важное значение в условиях войны, ведь способствуют эмоциональному восстановлению и психологической стойкости людей.

После официального открытия участники мероприятия осмотрели новый сквер, прогулялись по Оболонскому острову и добрались до моста "Волна".

Фото: КГГА

Мэр Киева поблагодарил Вильнюса за поддержку проекта и помощь, которую город оказывает с начала полномасштабного вторжения. В частности, в 2023 году литовская столица передала Киеву генераторы, газовые плиты, средства освещения и другое необходимое оборудование, а также перечислила 500 тыс. евро благотворительному фонду "Будущий Киев".

Кроме того, в 2026 году Вильнюс выделил 80 тысяч евро на закупку солнечных батарей для Киевского пансионата ветеранов труда.

Напомним, в столице продолжают развивать сеть небольших зеленых зон - так называемых "карманных скверов". С начала года районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений (УЗН) уже обустроили 6 таких локаций.