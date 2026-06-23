600 тисяч євро від Вільнюса: на Оболоні відкрили сквер та новий пішохідний міст

У Києві на Оболоні відкрили Вільнюський сквер та новий пішохідний міст через затоку в парку на вулиці Прирічній. Проєкт реалізували у межах партнерства між Києвом і Вільнюсом за фінансової підтримки литовської столиці, яка спрямувала на його втілення 600 тисяч євро.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Вільнюський сквер у Києві

У церемонії відкриття взяли участь мер Києва Віталій Кличко, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас та посол Литовської Республіки в Україні Інга Станітє-Толочкєнє.

Новий об’єкт створено як простір для прогулянок і відпочинку мешканців та гостей столиці. Він реалізований у межах партнерства Києва та Вільнюса за фінансової підтримки литовської столиці. На реалізацію проєкту у 2026 році мерія Вільнюса, за сприяння Центрального агентства з управління проєктами, виділила 600 тис. євро.

Фото: КМДА

За словами міського голови, нова зелена зона символізує багаторічну співпрацю двох столиць та підтримку України з боку міжнародних партнерів. Під час підготовки проєкту було проведено три етапи відкритих громадських консультацій із мешканцями.

Кличко наголосив, що подібні простори мають важливе значення в умовах війни, адже сприяють емоційному відновленню та психологічній стійкості людей.

Після офіційного відкриття учасники заходу оглянули новий сквер, прогулялися Оболонським островом та дісталися до мосту "Хвиля".

Фото: КМДА

Мер Києва подякував Вільнюсу за підтримку проєкту та допомогу, яку місто надає від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у 2023 році литовська столиця передала Києву генератори, газові плити, засоби освітлення та інше необхідне обладнання, а також перерахувала 500 тис. євро до благодійного фонду "Майбутній Київ".

Крім того, у 2026 році Вільнюс виділив 80 тис. євро на закупівлю сонячних батарей для Київського пансіонату ветеранів праці.

Нагадаємо, у столиці продовжують розвивати мережу невеликих зелених зон - так званих “кишенькових скверів”. Від початку року районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень (УЗН) уже облаштували 6 таких локацій.