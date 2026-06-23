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600 тисяч євро від Вільнюса: на Оболоні відкрили сквер та новий пішохідний міст
У Києві на Оболоні відкрили Вільнюський сквер та новий пішохідний міст через затоку в парку на вулиці Прирічній. Проєкт реалізували у межах партнерства між Києвом і Вільнюсом за фінансової підтримки литовської столиці, яка спрямувала на його втілення 600 тисяч євро.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Вільнюський сквер у Києві
У церемонії відкриття взяли участь мер Києва Віталій Кличко, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас та посол Литовської Республіки в Україні Інга Станітє-Толочкєнє.
Новий об’єкт створено як простір для прогулянок і відпочинку мешканців та гостей столиці. Він реалізований у межах партнерства Києва та Вільнюса за фінансової підтримки литовської столиці. На реалізацію проєкту у 2026 році мерія Вільнюса, за сприяння Центрального агентства з управління проєктами, виділила 600 тис. євро.
За словами міського голови, нова зелена зона символізує багаторічну співпрацю двох столиць та підтримку України з боку міжнародних партнерів. Під час підготовки проєкту було проведено три етапи відкритих громадських консультацій із мешканцями.
Кличко наголосив, що подібні простори мають важливе значення в умовах війни, адже сприяють емоційному відновленню та психологічній стійкості людей.
Після офіційного відкриття учасники заходу оглянули новий сквер, прогулялися Оболонським островом та дісталися до мосту "Хвиля".
Мер Києва подякував Вільнюсу за підтримку проєкту та допомогу, яку місто надає від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у 2023 році литовська столиця передала Києву генератори, газові плити, засоби освітлення та інше необхідне обладнання, а також перерахувала 500 тис. євро до благодійного фонду "Майбутній Київ".
Крім того, у 2026 році Вільнюс виділив 80 тис. євро на закупівлю сонячних батарей для Київського пансіонату ветеранів праці.
Нагадаємо, у столиці продовжують розвивати мережу невеликих зелених зон - так званих “кишенькових скверів”. Від початку року районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень (УЗН) уже облаштували 6 таких локацій.