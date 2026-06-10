У Києві замість МАФів облаштували нові мінісквери: де вони з'явилися

У столиці продовжують розвивати мережу невеликих зелених зон — так званих “кишенькових скверів”. Від початку року районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень (УЗН) уже облаштували 6 таких локацій.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, під час створення нових та оновлення чинних громадських просторів міська влада робить ставку на сучасні підходи до озеленення, благоустрій та принципи безбар’єрності.

"Комфорт міста вимірюється не лише великими парками чи масштабними інфраструктурними проєктами. Іноді достатньо невеликого затишного простору біля дому, де можна перепочити чи провести час із дітьми. Саме тому ми приділяємо увагу розвитку «кишенькових скверів» у різних районах Києва", – зазначив Мондриївський.

У яких районах Києва вже оновили локації:

Деснянський район: на вулиці Лісківській створили новий мінісквер, який став продовженням "Алеї добровольчих батальйонів". Там висадили дерева й декоративні злаки, оновили газон, виклали доріжки з тактильною плиткою та встановили освітлення на сонячних батареях.

на вулиці Лісківській створили новий мінісквер, який став продовженням "Алеї добровольчих батальйонів". Там висадили дерева й декоративні злаки, оновили газон, виклали доріжки з тактильною плиткою та встановили освітлення на сонячних батареях. Голосіївський район: завершено другу чергу робіт на бульварі Володимиро-Либідському. Тут облаштували майданчики з ФЕМ-плитки під нові лави, додали кущі та злакові рослини.

завершено другу чергу робіт на бульварі Володимиро-Либідському. Тут облаштували майданчики з ФЕМ-плитки під нові лави, додали кущі та злакові рослини. Печерський район: нову зелену зону облаштували на бульварі Миколи Міхновського неподалік станції метро "Звіринецька".

нову зелену зону облаштували на бульварі Миколи Міхновського неподалік станції метро "Звіринецька". Святошинський район: мінісквер із лавами та багаторічними рослинами з’явився на перехресті вулиць Чорнобильської та Ореста Васкула.

мінісквер із лавами та багаторічними рослинами з’явився на перехресті вулиць Чорнобильської та Ореста Васкула. Шевченківський район: на Бельгійській алеї висадили дерева, сформували живопліт та встановили вуличні меблі.

на Бельгійській алеї висадили дерева, сформували живопліт та встановили вуличні меблі. Солом’янський район: новий сквер облаштували на проспекті Повітряних Сил — на місці демонтованих незаконних МАФів (тимчасових споруд). Там провели комплексне озеленення та встановили лави.

До кінця року в Києві планують створити ще 4 такі локації – у Дніпровському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах.

Нагадаємо, у Києві з 2024 року демонтовано понад 5,7 тис. самовільно розміщених об'єктів, включно з малими архітектурними формами (МАФами), тимчасовими спорудами (ТС) та іншими елементами благоустрою. З початку цього року прибрали майже 370 об'єктів.