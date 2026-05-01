У Києві щодня демонтують близько п'яти МАФів та інших об'єктів благоустрою

У Києві з 2024 року демонтовано понад 5,7 тис. самовільно розміщених об'єктів, включно з малими архітектурними формами (МАФами), тимчасовими спорудами (ТС) та іншими елементами благоустрою. З початку цього року прибрали майже 370 об'єктів.

Про це Delo.ua повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва у відповідь на запит.

Торік повідомлялося, що до 2026 року планувалося демонтувати у Києві близько 8 тис. кіосків.

"Загалом кількість об'єктів, які будуть демонтовано протягом півтора року і наші плани будуть продовжені на наступний рік (2026 рік - ред.), становить близько 8 тис. штук", - заявляв директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов в червні минулого року в ефірі одного з українських телеканалів.

Загалом з початку 2024 року КП "Київблагоустрій" вжито заходів з демонтажу 5794 елементів благоустрою, а саме:

2024 рік – 2016;

2025 рік – 3240;

з початку 2026 року – 538.

На виконання доручень Департаменту КП "Київблагоустрій" в першому кварталі 2026 року було демонтовано 369 елементів благоустрою.

Нові правила розміщення через аукціони

У 2024 році Київрада затвердила новий порядок використання елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд. Відтепер право на встановлення торговельних точок, вендингових автоматів, зарядних станцій чи поштоматів надається виключно через електронні аукціони у системі ProZorro.Продажі.

Такий підхід має забезпечити прозорість, конкуренцію та рівний доступ бізнесу до міських локацій, заявляють у Департаменті територіального контролю міста.

3 дні на демонтаж

Згідно з правилами благоустрою, у разі виявлення незаконно встановленої споруди власник отримує припис із вимогою усунути порушення протягом трьох днів. У разі невиконання демонтаж здійснюється коштом міського бюджету.

Судова практика на користь міста

У 2024–2026 роках до Департаменту подано 45 позовів щодо оскарження демонтажів. Лише в одному випадку суд ухвалив рішення не на користь міської влади, інформує Департамент територіального контролю Києва.

Майже 87 млн грн на демонтажі

У 2025 році КП "Київблагоустрій" отримало з міського бюджету кошти в сумі 86 928,5 тис. грн на забезпечення проведення заходів з демонтажу (перевезення та зберігання) самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об’єктів на території Києва.

Легалізація замість стихійної торгівлі

У міській владі наголошують: після демонтажу незаконних об’єктів підприємці можуть легально розміщувати бізнес через участь в аукціонах та укладення договорів оренди елементів благоустрою.

Очікується, що така модель сприятиме впорядкуванню міського простору та детінізації малого бізнесу в столиці.

Третина демонтованих у Києві МАФів не відновить свою роботу

Ресторанна консультантка Ольга Насонова зазначала Delo.ua, що серед демонтованих понад 500 малих архітектурних форм (МАФів), від 100 до 150 — це об’єкти громадського харчування. Близько третини з них уже не відновлять свою роботу.

Нагадаємо, у липні минулого року в Києві стартувало встановлення перших тимчасових споруд, виконаних за уніфікованими архетипами. Нові об’єкти відповідають затвердженим стандартам зовнішнього вигляду та габаритів. Перші конструкції малих архітектурних форм вже були розміщені в Печерському районі.

Довідка

Що включає поняття "елементи благоустрою" (за наданою інформацією від КМДА).

До малих архітектурних форм (МАФів) належать:

⦁ альтанки, павільйони, навіси;

⦁ паркові арки (аркади), колони (колонади);

⦁ вуличні вази, вазони, амфори;

⦁ декоративна та ігрова скульптура;

⦁ вуличні меблі (лавки, столи, лави);

⦁ сходи, балюстради;

⦁ паркові містки;

⦁ огорожі, ворота, ґрати;

⦁ інформаційні стенди, дошки, вивіски;

⦁ інші подібні об’єкти благоустрою.

До тимчасових споруд (ТС) належать об’єкти, які можуть включати або поєднувати функції МАФів, зокрема:

⦁ торговельні павільйони та кіоски;

⦁ споруди для підприємницької діяльності;

⦁ об’єкти соціально-культурного або побутового призначення;

⦁ вендингові автомати, поштомати;

⦁ зарядні станції для електротранспорту;

⦁ інші подібні конструкції.

До категорії - інші елементи благоустрою відносяться будь-які інші об’єкти, що розміщуються у міському просторі та підпадають під регулювання правил благоустрою, зокрема ті, що:

⦁ встановлені на земельних ділянках міста;

⦁ впливають на організацію міського простору;

⦁ розміщені без належних дозвільних документів.