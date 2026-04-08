Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Третина демонтованих у Києві МАФів вже не відновлять свою роботу

МАФи бізнес
Щонайменше 30% підприємців після демонтажу кіосків не повертаються в бізнес. Фото з відкритих джерел.

З початку року в Києві демонтували понад 500 малих архітектурних форм (МАФів), серед яких від 100 до 150 — це об’єкти громадського харчування. Близько третини з них уже не відновлять свою роботу. Про це Delo.ua повідомила ресторанна консультантка Ольга Насонова.

Експертка зазначила, що основною причиною остаточного закриття бізнесу є не лише втрата приміщення, а й економічний фактор: невигідне розташування та надмірна конкуренція. Проте частина підприємців намагаються адаптуватися до складних умов і змінюють підхід до ведення справи.

"Зараз на ринку помітний новий тренд: малий бізнес відмовляється від нестабільних вуличних конструкцій на користь капітальних приміщень. Власники викуповують або орендують квартири на перших поверхах житлових будинків, облаштовують окремий вхід і перезапускають свої заклади у значно надійнішому форматі",  говорить Насонова.

Загроза для мікробізнесу: чому ФОПи припиняють діяльність

Разом з тим експертка прогнозує до літа закриття у Києві ще близько 30 тисяч дрібних бізнесів. Йдеться про кав’ярні, невеликі магазини, кіоски, зоомагазини, овочеві точки та малі аптеки. 

Насонова зазначає, що така динаміка відповідає показникам минулого року. 

"Торік у Києві згорнули свою діяльність 32 тисячі підприємців. Нині в столиці зареєстровані приблизно 300 тисяч ФОПів, тож це може торкнутися близько 30 тисяч закладів. Це корелюється з показником попереднього року", — сказала Насонова.

Експертка пояснює, що найбільше ризикують малі заклади з низькими оборотами. За її словами, різке падіння виручки робить неможливим покриття базових витрат і змушує бізнес закриватися.

"Коли підприємець мав умовно тисячу гривень виручки на день, а стало 300, — він просто не витягує базові витрати: оренду, зарплати й закупівлю товару. У такому режимі довго не протримаєшся", — зазначила вона.

Водночас, за словами Насонової, великі заклади постраждали значно менше: за зимовий період у Києві закрилося близько 50–60 ресторанів більшого формату.

Нагадаємо, із початку 2025 року в Києві прибрали 2286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. 

Автор:
Олена Черкасець