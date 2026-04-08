Треть демонтированных в Киеве МАФов уже не возобновят свою работу

По меньшей мере, 30% предпринимателей после демонтажа киосков не возвращаются в бизнес. Фото из открытых источников.

С начала года в Киеве демонтировали более 500 малых архитектурных форм (МАФов), среди которых от 100 до 150 – это объекты общественного питания. Около трети из них уже не возобновят свою работу. Об этом Delo.ua сообщила ресторанная консультантка Ольга Насонова.

Эксперт отметила, что основной причиной окончательного закрытия бизнеса является не только потеря помещения, но и экономический фактор: невыгодное расположение и чрезмерная конкуренция. Однако часть предпринимателей пытаются адаптироваться к сложным условиям и изменяют подход к ведению дела.

"Сейчас на рынке заметен новый тренд: малый бизнес отказывается от нестабильных уличных конструкций в пользу капитальных помещений. Владельцы выкупают или арендуют квартиры на первых этажах жилых домов, обустраивают отдельный вход и перезапускают свои заведения в более надежном формате", — говорит Насонова.

Угроза для микробизнеса: почему ФЛП прекращают деятельность

Вместе с тем эксперт прогнозирует к лету закрытия в Киеве еще около 30 тысяч мелких бизнесов. Речь идет о кофейнях, небольших магазинах, киосках, зоомагазинах, овощных точках и малых аптеках.

Насонова отмечает, что подобная динамика соответствует показателям прошлого года.

"В прошлом году в Киеве свернули свою деятельность 32 тысячи предпринимателей. Сейчас в столице зарегистрировано примерно 300 тысяч ФЛП, так что это может затронуть около 30 тысяч заведений. Это коррелируется с показателем предыдущего года",— сказала Насонова.

Эксперт объясняет, что больше всего рискуют малые заведения с низкими оборотами. По ее словам, резкое падение выручки делает невозможным покрытие базовых расходов и заставляет бизнес закрываться.

"Когда у предпринимателя было условно тысяча гривен выручки в день, а стало 300, — он просто не вытягивает базовые расходы: аренду, зарплаты и закупку товара. В таком режиме долго не продержишься", — отметила она.

В то же время, по словам Насоновой, крупные заведения пострадали гораздо меньше: за зимний период в Киеве закрылось около 50-60 ресторанов большего формата.

Напомним, с начала 2025 года в Киеве убрали 2286 временных элементов благоустройства, срок действия разрешительных документов на которые истек или документы отсутствовали.

Автор:
Елена Черкасец