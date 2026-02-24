Запланована подія 2

Один магазин "Гали Балуваной" тратит до 80 литров топлива ежедневно для работы генераторов

Галя Балувана Алла Телига
"В новых магазинах "Гали Балуваной" будет расширен ассортимент – пиццы, десерты и готовые блюда. Фото предоставлено компанией.

Один магазин сети полуфабрикатов "Галя Балувана" в среднем потребляет от 5 до 80 литров дизельного топлива в сутки для работы генераторов в зависимости от региона, продолжительности отключений электроэнергии и технической конфигурации оборудования. Несмотря на дополнительные затраты, графики работы не сокращают, а изменения проходят в обычном режиме.

Об этом Delo. ua сообщили в пресс-службе сети.

В компании отметили, что расходы на горючее партнеры частично закладывают в ценообразование продукции, принимая решение самостоятельно, с учетом региональных особенностей и текущей ситуации.

"Все зависит от конкретной точки: региона, продолжительности отключений и технических возможностей. Франчайзи самостоятельно определяют, как балансировать расходы", - пояснили в пресс-службе.

В периоды нестабильного электроснабжения предприниматели также корректируют производственные процессы. Из ассортимента временно убирают позиции с повышенным риском потери качества, в частности, продукцию со скоропортящимися ингредиентами.

"Например, блюда с ливером могут не готовить во время длительных отключений. Если у партнера есть несколько производственных точек, он может маневрировать — перераспределять нагрузку и увеличивать объемы в том цехе, где есть электричество или меньшие ограничения", — пояснили в пресс-службе.

Из-за отключения света спрос потребителей изменился

В то же время, в сети фиксируют изменение потребительского поведения: во время отключений растет спрос на готовые блюда. В ответ компания расширяет эту категорию и добавила в ассортимент салаты, десерты и торты.

Вместе с тем в отдельных позициях нуждаются значительные энергоресурсы. К примеру, приготовление блинов требует высокого потребления электроэнергии, поэтому партнеры вынуждены учитывать производственные возможности и тщательно планировать нагрузку.

По состоянию на февраль 2026 г. сеть насчитывает 148 партнеров и 1020 торговых точек. С октября 2025 года количество магазинов выросло на 20. В компании отмечают, что на место предпринимателей, покинувших бренд, приходят новые или действующие партнеры расширяют присутствие в других городах. Например, предприниматель из Томашполя открывает три локации в Умани вместо ранее вышедшего из сети франчайзи.

Отдельно сообщается, что проект "Пекарня" находится на этапе ремонта, а открытие запланировано на весну.

Напомним, " Галя Балувана" - одна из крупнейших франчайзинговых сетей полуфабрикатов в Украине. Компанию основали Александр и Алла Телиги вместе с Владимиром Матвийчуком в 2018 году. По состоянию на октябрь сеть пересекла отметку в 1000 магазинов.

В феврале 2025 года соучредитель сети "Галя Балувана" Владимир Матвийчук принял решение выйти из компании.

В августе 2025 года Алла Телига открыла продажу франшизы своего нового гастропроекта - семейной чебуречной "Циберек" с инвестициями от $60 000.

Автор:
Елена Черкасец