Владелица "Гали Балованой" запустила продажу франшизы семейной чебуречной "Циберек"

Алла Телига, предприниматель и соучредитель сети "Галя Балувана", открыла продажу франшизы своего нового гастропроекта — семейной чебуречной "Циберек". Ставка – на простое блюдо, ресторанную подачу и быстрое масштабирование в регионах.

Об этом сообщила прессслужба "Циберек".

Первые два заведения сети работают в Луцке (открытие - декабрь 2024) и Хмельницком (февраль 2025). По словам Телиги, обе точки демонстрируют стабильный спрос: в пиковые часы — полная посадка, а средняя дневная продажа достигает 300 чебуреков.

"Вроде и чебуреки, но подача как в ресторане, да еще и низкая цена — от 115 грн. Поэтому залы заполнены и студентами, и семьями", — отмечает предприниматель.

Инвестиции в открытие одного заведения стартуют от $60 тысяч. Франшиза включает в себя готовую бизнес-модель: технологические карты, обучение персонала, дизайн, поддержку запуска, проектирование помещения и маркетинговые материалы. Зоны развития соглашаются с головным офисом, исключающим внутреннюю конкуренцию между партнерами.

Сейчас франчайзинговая сеть имеет двух партнерш: Аллу Телигу (владелица заведения в Луцке) и Инну Верцинскую (владелица ресторана в Хмельницком).

"Мы увидели незакрытую нишу: во многих городах есть спрос на простые блюда в понятном формате, но с более высоким уровнем сервиса, чем стритфуд", - говорит Телига.

В планах компании — масштабировать "Циберек" в течение двух лет, сосредотачиваясь на региональных центрах и малых городах, где растет спрос на недорогой, но качественный ресторанный продукт.

Напомним, известный украинский ресторатор и основатель бренда "Балувана Галя" Игорь Сухомлин подал в суд на компанию "Готовим по-домашнему" и несколько франчайзи, работающих под брендом "Галя Балувана". Он пытается через суд взыскать с предпринимателей более 3 миллионов гривен компенсации за нарушение прав интеллекта.