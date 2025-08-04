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Власниця "Галі Балуваної" запустила продаж франшизи сімейної чебуречної "Ціберек"

Галя балувана Ціберек
Алла Теліга говорить, що проєкт орієнтований на підприємців із регіонів - зрозумілий формат і відносно невеликі інвестиції. Фото взяте із Facebook/

Алла Теліга, підприємиця та співзасновниця мережі "Галя Балувана", відкрила продаж франшизи свого нового гастропроєкту — сімейної чебуречної "Ціберек". Ставка — на просту страву, ресторанну подачу та швидке масштабування у регіонах.

Про це повідомила пресслужба "Ціберек".

Перші два заклади мережі працюють у Луцьку (відкриття — грудень 2024 року) та Хмельницькому (лютий 2025 року). За словами Теліги, обидві точки демонструють стабільний попит: у пікові години — повна посадка, а середній денний продаж сягає 300 чебуреків.

 "Ніби і чебуреки, але подача як у ресторані, та ще й низька ціна — від 115 грн. Тому зали заповнені і студентами, і сім’ями", — зазначає підприємиця.

Інвестиції у відкриття одного закладу стартують від $60 тисяч. Франшиза включає готову бізнес-модель: технологічні карти, навчання персоналу, дизайн, підтримку запуску, проєктування приміщення та маркетингові матеріали. Зони розвитку погоджуються з головним офісом, що виключає внутрішню конкуренцію між партнерами.

Зараз франчайзингова мережа має двох партнерок: Аллу Телигу (власниця закладу у Луцьку) та Інну Верцинську (власниця ресторану у Хмельницькому).

"Ми побачили незакриту нішу: у багатьох містах є попит на прості страви у зрозумілому форматі, але з вищим рівнем сервісу, ніж стрітфуд", — каже Теліга.

У планах компанії — масштабувати "Ціберек" протягом двох років, зосереджуючись на регіональних центрах і малих містах, де зростає попит на недорогий, але якісний ресторанний продукт.

Нагадаємо, відомий український ресторатор і засновник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин подав до суду на компанію "Готуємо по-домашньому" та кількох франчайзі, які працюють під брендом "Галя Балувана". Він намагається через суд стягнути з підприємців понад 3 мільйона гривень компенсації за порушення прав інтелектуальної власності.

Автор:
Олена Черкасець