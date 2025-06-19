Один із перших франчайзі "Галi Балуваної" вийшов із мережі: в чому причина

Франчайзі, який стояв біля витоків бренду "Галя Балувана", Роман Кордон оголосив про вихід із мережі та починає ребрендинг своїх торгових точок. Тепер вони будуть називатись не "Галя Балувана", а Multi Cook. Підприємець розвивав мережу з 2018 року і володіє 24 магазинами: 21 у Хмельницькому, два – у Києві та один — в Ізмаїлі.

Про це він повідомив Delo.ua.

"Я був одним із найперших партнерів і бачив усе зсередини: запуск, злет і кожен крок у розвитку. Усі важливі рішення щодо маркетингу й асортименту ухвалювалися разом із Володимиром Матвійчуком. А для бізнесу важливо, хто веде за собою", – пояснює своє рішення Роман Кордон.

За його словами, основна цінність бренду завжди була саме у команді Матвійчука, яка першою впроваджувала всі новинки.

"Якщо подивитися хронологію, усі фішки – кондитерка, готові страви, fast food, – все це з’являлося спочатку в Multi Cook, а "Галя" просто повторювала усе через рік", – говорить Кордон.

Після виходу Матвійчука з бренду, за словами Кордона, ситуація у франчайзинговій системі змінилася. Зокрема, нове керівництво різко підвищило фінансові вимоги до партнерів: роялті збільшили до 5 тисяч грн за магазин на місяць, а сама франшиза стала дорожчою. Це, за словами бізнесмена, стало ще одним сигналом для виходу.

Але останньою краплею стали юридичні суперечки довкола прав на бренд "Галя Балувана". За словами Кордона, власники добре знають, що права на торгову марку належать Сухомлину, який зареєстрував її задовго до реєстрації торгової точки "Галя Балувана". У результаті, юридичні обмеження дозволяють франчайзі працювати з товарами лише в межах 30-го класу. А це означає, якщо власники не досягнуть домовленостей, з полиць доведеться прибирати ключові категорії – кондитерку, мʼясні вироби, готові страви.

"Ну це ж абсурд! Люди щодня купують ці продукти, а нам кажуть – усе, забирайте! Це і пришвидшило мій вихід з бренду", – підкреслює Кордон.

Оскільки Роман уже є партнером бренду Gabar у Хмельницькому і володіє кількома магазинами Multi Cook у Польщі та Молдові, рішення про перехід було органічним.

Зараз його 23 магазини "Галі Балуваної" перебувають у процесі масштабного ребрендингу. Один магазин залишиться під вивіскою "Галя Балувана" до завершення чинного договору – до 2026 року.

"Multi Cook ми будемо запускати нові формати, впевнено працювати з повним асортиментом – там, де є всі необхідні дозволи, – і розвиватися швидко й сміливо. Саме цього бракувало "Галі", – підсумовує Роман Кордон.

Нагадаємо, у лютому 2025 року співзасновник мережі "Галя Балувана" Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти з компанії.

Згодом він оголосив про ребрендинг своїх 13 магазинів “Галя Балувана” на Multi Cook та продаж франшизи цього бренду в Україні.

Відомий український ресторатор і засновник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин подав до суду на компанію "Готуємо по-домашньому" та кількох франчайзі, які працюють під брендом "Галя Балувана". Причина – порушення умов офіційного договору щодо використання торговельної марки.

Він намагався через суд стягнути з підприємців, які працюють під брендом "Галя Балувана", понад 3 мільйона гривень компенсації за порушення прав інтелектуальної власності. Однак через низку процесуальних недоліків, суд залишив позов без руху.