Один из первых франчайзи "Гали Балуваной" вышел из сети: в чем причина

Франчайзи, стоявший у истоков бренда "Галя Балувана", Роман Кордон объявил о выходе из сети и начинает ребрендинг своих торговых точек. Теперь они будут называться не "Галя Балувана", а Multi Cook. Предприниматель развивал сеть с 2018 года и владеет 24 магазинами: 21 в Хмельницком, два – в Киеве и один – в Измаиле.

Об этом он сообщил Delo.ua.

"Я был одним из первых партнеров и видел все изнутри: запуск, взлет и каждый шаг в развитии. Все важные решения по маркетингу и ассортименту принимались вместе с Владимиром Матвийчуком. А для бизнеса важно, кто ведет за собой", – объясняет свое решение Роман Кордон.

По его словам, основная ценность бренда всегда была именно в команде Матвийчука, которая первой внедряла все новинки.

"Если посмотреть хронологию, все фишки – кондитерка, готовые блюда, fast food, – все это появлялось сначала в Multi Cook , а "Галя" просто повторяла все через год", – говорит Кордон.

После выхода Матвийчука из бренда, по словам Кордона, ситуация во франчайзинговой системе изменилась. В частности, новое руководство резко повысило финансовые требования к партнерам: роялти увеличили до 5 тысяч грн. за магазин в месяц, а сама франшиза стала дороже. Это, по словам предпринимателя, стало еще одним сигналом для выхода.

Но последней каплей стали юридические споры вокруг прав на бренд "Галя Балувана". По словам Кордона, владельцы хорошо знают, что права на торговую марку принадлежат Сухомлину, зарегистрировавшему ее задолго до регистрации торговой точки "Галя Балувана". В результате юридические ограничения позволяют франчайзи работать с товарами только в пределах 30-го класса. А это значит, если владельцы не достигнут договоренностей, с полок придется убирать ключевые категории – кондитерку, мясные изделия, готовые блюда.

"Ну это же абсурд! Люди каждый день покупают эти продукты, а нам говорят – все, забирайте! Это и ускорило мой выход из бренда", – подчеркивает Кордон.

Поскольку Роман уже является партнером бренда Gabar в Хмельницком и владеет несколькими магазинами Multi Cook в Польше и Молдове, решение о переходе было органично.

Сейчас его 23 магазина "Гали Балуваной" находятся в процессе масштабного ребрендинга. Один магазин останется под вывеской "Галя Балувана" до завершения действующего договора – до 2026 года.

"Multi Cook мы будем запускать новые форматы, уверенно работать с полным ассортиментом – там, где есть все необходимые разрешения, – и развиваться быстро и смело. Именно этого не хватало "Гали"", – заключает Роман Кордон.

Напомним, в феврале 2025 года соучредитель сети "Галя Балувана" Владимир Матвийчук принял решение выйти из компании.

Впоследствии он объявил о ребрендинге своих 13 магазинов "Галя Балувана" на MultiCook и продаже франшизы этого бренда в Украине.

Известный украинский ресторатор и основатель бренда " Балувана Галя" Игорь Сухомлин подал в суд на компанию "Готовим по-домашнему" и несколько франчайзи, работающих под брендом "Галя Балувана". Причина – нарушение условий официального договора по использованию торговой марки.

Он пытался через суд взыскать с предпринимателей, работающих под брендом "Галя Балувана", более 3 миллионов гривен компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности. Однако из-за ряда процессуальных недостатков, суд оставил иск без движения.