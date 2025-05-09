В Киеве демонтировали около 2 300 незаконных сооружений и МАФов: в каком районе больше всего

С начала 2025 года в Киеве убрали 2286 временных элементов благоустройства, срок действия разрешительных документов на которые истек или документы отсутствовали.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, в Киеве демонтировали 2286 элементов благоустройства без разрешительной документации, среди которых:

752 сезонных временных сооружений,

542 МАФы,

142 аттракциона.

Из них силами "Киевблагоустройства" убрано 875 объектов благоустройства, остальные демонтировали сами владельцы.

Отмечается, что демонтаж временных сооружений производится во всех районах столицы согласно решению Киевсовета. Владельцев заранее предупреждают предписаниями о необходимости самостоятельного демонтажа. Если это не сделано – демонтирует объекты КП "Киевблагоустройство" и отправляет на площадку для хранения.

В настоящее время демонтажные работы выполнены в Печерском районе, а в Оболонском эти работы завершаются. В частности, уже убрали большое количество объектов возле станций метро "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь" и "Почайная". Убранные элементы мешали свободному доступу граждан к станциям, которые также функционируют как укрытие.

В каких районах столицы демонтировали больше всего

Как отмечают в КГГА, с начала года больше объектов благоустройства, установленных с нарушениями или с просроченными разрешениями, демонтировали в Оболонском районе – 556. На втором месте Деснянский район – 275, на третьем – Соломенский – 268.

По другим районам статистика следующая: Голосеевский – 199, Дарницкий – 216, Днепровский – 202, Печерский – 256, Подольский – 58, Святошинский – 128, Шевченковский – 128.

Также продолжается демонтаж и гаражей, которые уродуют общественное пространство дворов, придомовых территорий и мешают жителям. За этот период в городе было демонтировано более 40 гаражей.

"Эти меры являются частью общей стратегии по очистке города от незаконных временных конструкций и созданию современной и упорядоченной инфраструктуры, отвечающей европейским стандартам", — отмечают в КГГА.

Напомним, Киевский городской совет принял решение о проведении аукционов по аренде земельных участков для размещения МАФов, зарядных станций, почтоматов, терминалов, автоматов по продаже товаров в системе Prozorro.Продажи.