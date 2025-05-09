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У Києві демонтували близько 2300 незаконних споруд та МАФів: в якому районі найбільше

В Києві демонтували близько 2300 елементів благоустрою без дозвільної документації
В Києві демонтували близько 2300 елементів благоустрою без дозвільної документації. Фото: КМДА

Із початку 2025 року в Києві прибрали 2286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Так, в Києві демонтували 2 286 елементів благоустрою без дозвільної документації, серед яких:

  • 752 сезонні тимчасові споруди, 
  • 542 МАФи, 
  • 142 атракціони.
Фото 2 — У Києві демонтували близько 2300 незаконних споруд та МАФів: в якому районі найбільше

Із них силами "Київблагоустрою" прибрано 875 об’єктів благоустрою, інші демонтували самі власники.

Зазначається, що демонтаж тимчасових споруд відбувається в усіх районах столиці згідно з рішенням Київради. Власників заздалегідь попереджають приписами про необхідність самостійного демонтажу. Якщо цього не зроблено – демонтує об’єкти КП "Київблагоустрій" та відправляє на майданчик для зберігання.

Наразі демонтажні роботи здійснені в Печерському районі, а в Оболонському ці роботи завершуються. Зокрема вже прибрали велику кількість об’єктів біля станцій метро "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь" та "Почайна". Прибрані елементи заважали вільному доступу громадян до станцій, які також функціонують як укриття.

Фото 3 — У Києві демонтували близько 2300 незаконних споруд та МАФів: в якому районі найбільше

В яких районах столиці демонтували найбільше 

Як зауважують в КМДА, з початку року найбільше об’єктів благоустрою, встановлених із порушеннями або з простроченими дозволами, демонтували в Оболонському районі – 556. На другому місці Деснянський район – 275, на третьому – Солом’янський – 268.

Щодо інших районів статистика наступна: Голосіївський – 199, Дарницький – 216, Дніпровський – 202, Печерський – 256, Подільський – 58, Святошинський – 128, Шевченківський – 128.

Фото 4 — У Києві демонтували близько 2300 незаконних споруд та МАФів: в якому районі найбільше

Також триває демонтаж і гаражів, які спотворюють громадський простір дворів, прибудинкових територій та заважають мешканцям. За цей період у місті демонтували понад 40 гаражів.

"Ці заходи є частиною загальної стратегії з очищення міста від незаконних тимчасових конструкцій та створення сучасної і впорядкованої інфраструктури, що відповідає європейським стандартам", - наголошують в КМДА.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення про проведення аукціонів з оренди земельних ділянок для розміщення МАФів, зарядних станцій, поштоматів, терміналів, автоматів з продажу товарів у системі Prozorro.Продажі. 

Автор:
Світлана Манько