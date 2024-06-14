У Києві земельні ділянки під МАФи здаватимуть через Prozorro.Продажі

Київська міська рада ухвалила рішення про проведення аукціонів з оренди земельних ділянок для розміщення МАФів, зарядних станцій, поштоматів, терміналів, автоматів з продажу товарів у системі Prozorro.Продажі. Перші ділянки будуть запропоновані у Печерському районі столиці.

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Про це повідомила пресслужба Prozorro.Продажі.

Зазначається, що організатором онлайн-аукціонів з оренди комунальних площ для розміщення тимчасових споруд буде комунальне підприємство "Київ.Прозоро".

Договори на оренду земельних ділянок укладатимуться строком на 5 років

На комунальних ділянках, які здаватиме в оренду підприємство, бізнес зможе розміщувати зарядні станції для електромобілів, термінали, вендингові автомати та автомати з продажу товарів, поштомати, тимчасові споруди.

За інформацією Київської міської ради, перші ділянки в оренду місто здаватиме у Печерському районі.

За результатами онлайн-аукціонів КП "Київ.Прозоро" укладатиме договори з орендарями, які отримали право оренди земельних ділянок строком на 5 років з можливістю його продовження.

Повідомляється, що 80% коштів з оренди земельної ділянки надходитимуть до бюджету міста, решта — скеровуватимуться на утримання КП "Київ.Прозоро".

Взяти участь в онлайн-аукціонах з оренди ділянок від "Київ.Прозоро" зможе кожен охочий, зареєструвавшись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків.

Уся інформація про хід та результати аукціонів, на яких Київ здаватиме в оренду ділянки для розміщення тимчасових споруд, буде доступна для всіх охочих у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale.

У Києві демонтували 800 незаконних споруд та МАФів

За три місяця весни демонтажні бригади КП "Київблагоустрій" прибрали з вулиць столиці близько 800 незаконно встановлених елементів благоустрою, що розміщувалися без дозвільних документів.

У Святошинському районі демонтували 174 елементи благоустрою, в Оболонському – 125, Шевченківському – 97, Подільському – 97, Деснянському – 87, Солом’янському – 82, Печерському – 51, Голосіївському – 31, Дніпровському – 25 і Дарницькому – 24.

Про Prozorro.Продажі

Прозорро.Продажі — це державна електронна торгова система, в якій проходять онлайн-аукціони з продажу та оренди різних публічних активів.

АТ "Прозорро.Продажі" гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість кожному в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.

КП "Київ.Прозоро" — комунальне підприємство Київської міської ради, яке є балансоутримувачем окремих елементів благоустрою, на яких буде розміщуватися тимчасова споруда.