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У Києві демонтували 800 незаконних споруд та МАФів: в якому районі найбільше
За три місяця весни демонтажні бригади КП "Київблагоустрій" прибрали з вулиць столиці близько 800 незаконно встановлених елементів благоустрою, що розміщувалися без дозвільних документів.
Про це повідомив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.
За його інформацією, в цей період найбільше демонтували сезонні тимчасові споруди – понад 400, а також близько 265 тимчасових споруд і МАФів та 119 інших незаконно розміщених елементів благоустрою.
Як розповів Буділов, біля станції метро "Академмістечко" прибрали близько 150 МАФів, що загромаджували простір. На їхню велику кількість постійно скаржилися місцеві жителі. Тож після закінчення терміну чинних договорів на відповідні земельні ділянки Департамент надав доручення на демонтаж на цій локації.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Масштабні демонтажі відбулися й на вулицях Володимира Івасюка та Петра Григоренка, поблизу станції метро "Позняки.
Загалом, у Святошинському районі демонтували 174 елементи благоустрою, в Оболонському – 125, Шевченківському – 97, Подільському – 97, Деснянському – 87, Солом’янському – 82, Печерському – 51, Голосіївському – 31, Дніпровському – 25 і Дарницькому – 24.
Буділов зазначив, що всі демонтажі провели фахівці комунального підприємства та власники, які самостійно прибрали елементи благоустрою на вимогу приписів інспекторів.
Нагадаємо, 17 травня у Києві демонтували будівлю, яку всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".
Роботи з демонтажу незаконно збудованої громадою УПЦ МП каплички-МАФа коштували 772 000 гривень.