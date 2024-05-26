Роботи з демонтажу каплички УПЦ МП у Києві коштували понад 770 тисяч гривень

Роботи з демонтажу незаконно збудованої громадою УПЦ МП біля Національного музею історії України поруч з "Десятинною церквою" каплички-МАФа коштували 772 000 гривень.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

На демонтаж зібрали 870 тисяч грн

Зазначається, що Національний музей історії України прозвітував про використання коштів, зібраних на демонтаж незаконної забудови на території музею.

Загалом музей отримав 2266 донатів на загальну суму 870 627,06 грн. За попередньою оцінкою, роботи з демонтажу коштували 772 000 грн.

Цю суму музей передав будівельному підрозділу інвестиційної компанії Inzhur. Засновник і виконавчий директор цієї компанії Андрій Журжій одразу запропонував передати ці гроші на допомогу військовим.

Зрештою компанія перерахувала 1 млн грн Фонду компетентної допомоги "Повернись живим". Цей донат Фонд спрямує на школу з підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів "Ятаган" – проєкт, який "Повернись живим" реалізує спільно з "ПриватБанком".

Повідомляться, що близько 100 000 грн, які залишилися після зборів, використали на те, щоб захистити звільнену територію від можливих зазіхань. Загалом на це витрачено 95 315 грн.

Так, паркан коштував 40 642 грн, банери з інформацією про артефакти, пов’язані з Десятинною церквою, – 18 900 грн, решту грошей використали на кріплення і монтаж.

Наразі у музею залишилося 3312,07 грн, зібраних під час кампанії, які він планує витратити на рекультивацію території.

Встановлені конструкції будуть потрібні й для того, щоб убезпечити відвідувачів, коли музей зможе почати археологічні дослідження цієї території, зауважують в МКІП. Саме цю ділянку досі не вивчали археологи.

У Києві знесли каплицю УПЦ МП

Нагадаємо, 17 травня у Києві демонтували будівлю, яку всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

Зауважимо, ще 2006 року Московський патріархат розпочав самозахоплення земель неподалік від місця, де розташовувалася "Десятинна церква" у Києві.

2006 року неподалік місця, де знаходилася Десятинна церква, УПЦ встановила намет-скинію, 2007 року на цьому місці було споруджено дерев'яну каплицю, яку освятив митрополит Київський Володимир. Київська прокуратура та Національний музей історії України повідомляли у лютому 2018 року, що вважають храм незаконною забудовою, у 2021 році Міністерство культури України домоглося судового рішення про знесення. Парафіяни УПЦ МП звернулися до міської влади з проханням зберегти храм та оскаржили рішення про знесення. Але Апеляційний суд Києва підтвердив рішення щодо демонтажу.

Суд встановив, що споруду збудували без жодних дозволів і зобов’язав УПЦ МП самостійно демонтувати незаконну споруду, але релігійна громада проігнорувала це. Штрафи, які за це накладалися на неї, церква не сплачувала.

8 квітня Національний музей історії України оголосив збір для реалізації судового рішення від 2 жовтня 2023 року про знесення забудови. Кошти зібрали за добу.