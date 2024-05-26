Работы по демонтажу часовни УПЦ МП в Киеве стоили более 770 тысяч гривен

Работы по демонтажу незаконно построенной общиной УПЦ МП возле Национального музея истории Украины рядом с Десятинной церковью часовни-МАФа стоили 772 000 гривен.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

На демонтаж собрали 870 тысяч гривен

Отмечается, что Национальный музей истории Украины отчитался об использовании средств, собранных на демонтаж незаконной застройки на территории музея.

В целом музей получил 2266 донатов на общую сумму 870 627,06 грн. По предварительной оценке работы по демонтажу стоили 772 000 грн.

Эту сумму музей передал строительному подразделению инвестиционной компании Inzhur. Основатель и исполнительный директор этой компании Андрей Журжий сразу же предложил передать эти деньги на помощь военным.

В конце концов, компания перечислила 1 млн грн Фонда компетентной помощи "Вернись живым". Этот донат Фонд направит на школу по подготовке специалистов беспилотных авиационных комплексов "Ятаган" - проект, который "Вернись живым" реализует совместно с "ПриватБанком".

Сообщается, что около 100 000 грн, которые остались после сборов, использовали на то, чтобы защитить освободившуюся территорию от возможных посягательств. В общей сложности на это потрачено 95 315 грн.

Так, забор стоил 40 642 грн, баннеры с информацией об артефактах, связанных с Десятинной церковью – 18 900 грн, остальные деньги использовали на крепление и монтаж.

В музее осталось 3312,07 грн, собранных во время кампании, которые он планирует потратить на рекультивацию территории.

Установленные конструкции потребуются и для того, чтобы обезопасить посетителей, когда музей сможет начать археологические исследования этой территории, отмечают в МКИП. Именно этот участок до сих пор не изучали археологи.

В Киеве снесли часовню УПЦ МП

Напомним, 17 мая в Киеве демонтировали здание, которое вопреки законодательству самочинно возвело религиозное общество УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".

Отметим, еще в 2006 году Московский патриархат начал самозахват земель неподалеку от места, где размещалась "Десятинная церковь" в Киеве.

В 2006 году неподалеку от места, где находилась Десятинная церковь, УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была построена деревянная часовня, которую освятил митрополит Киевский Владимир. Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины сообщали в феврале 2018, что считают храм незаконной застройкой, в 2021 году Министерство культуры Украины добилось судебного решения о сносе. Прихожане УПЦ МП обратились к городским властям с просьбой сохранить храм и обжаловали решение о сносе. Но Апелляционный суд Киева подтвердил решение о демонтаже.

Суд установил, что сооружение построили без разрешений и обязал УПЦ МП самостоятельно демонтировать незаконное сооружение, но религиозная община проигнорировала это. Штрафы, которые за это налагались на нее, церковь не платила.