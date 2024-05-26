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Работы по демонтажу часовни УПЦ МП в Киеве стоили более 770 тысяч гривен
Работы по демонтажу незаконно построенной общиной УПЦ МП возле Национального музея истории Украины рядом с Десятинной церковью часовни-МАФа стоили 772 000 гривен.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
На демонтаж собрали 870 тысяч гривен
Отмечается, что Национальный музей истории Украины отчитался об использовании средств, собранных на демонтаж незаконной застройки на территории музея.
В целом музей получил 2266 донатов на общую сумму 870 627,06 грн. По предварительной оценке работы по демонтажу стоили 772 000 грн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Эту сумму музей передал строительному подразделению инвестиционной компании Inzhur. Основатель и исполнительный директор этой компании Андрей Журжий сразу же предложил передать эти деньги на помощь военным.
В конце концов, компания перечислила 1 млн грн Фонда компетентной помощи "Вернись живым". Этот донат Фонд направит на школу по подготовке специалистов беспилотных авиационных комплексов "Ятаган" - проект, который "Вернись живым" реализует совместно с "ПриватБанком".
Сообщается, что около 100 000 грн, которые остались после сборов, использовали на то, чтобы защитить освободившуюся территорию от возможных посягательств. В общей сложности на это потрачено 95 315 грн.
Так, забор стоил 40 642 грн, баннеры с информацией об артефактах, связанных с Десятинной церковью – 18 900 грн, остальные деньги использовали на крепление и монтаж.
В музее осталось 3312,07 грн, собранных во время кампании, которые он планирует потратить на рекультивацию территории.
Установленные конструкции потребуются и для того, чтобы обезопасить посетителей, когда музей сможет начать археологические исследования этой территории, отмечают в МКИП. Именно этот участок до сих пор не изучали археологи.
В Киеве снесли часовню УПЦ МП
Напомним, 17 мая в Киеве демонтировали здание, которое вопреки законодательству самочинно возвело религиозное общество УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".
Отметим, еще в 2006 году Московский патриархат начал самозахват земель неподалеку от места, где размещалась "Десятинная церковь" в Киеве.
В 2006 году неподалеку от места, где находилась Десятинная церковь, УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была построена деревянная часовня, которую освятил митрополит Киевский Владимир. Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины сообщали в феврале 2018, что считают храм незаконной застройкой, в 2021 году Министерство культуры Украины добилось судебного решения о сносе. Прихожане УПЦ МП обратились к городским властям с просьбой сохранить храм и обжаловали решение о сносе. Но Апелляционный суд Киева подтвердил решение о демонтаже.
Суд установил, что сооружение построили без разрешений и обязал УПЦ МП самостоятельно демонтировать незаконное сооружение, но религиозная община проигнорировала это. Штрафы, которые за это налагались на нее, церковь не платила.