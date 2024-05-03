Сколько церквей УПЦ МП до сих пор продолжают работать в Украине

По данным Единого госреестра, 8097 церквей, связанных со страной-агрессоркой, до сих пор действуют на территории Украины. С начала войны их количество уменьшилось всего на 685 общин. Больше всего церквей перешли в ПЦУ в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Об этом сообщает "Опендатабот".

685 церквей перешли в ПЦУ

Аналитики отмечают, что в начале полномасштабного вторжения в Украину действовало 8 782 церквей Московского патриархата. Из них только 685 перешли в Православную церковь Украины.

"Пик переходов состоялся в 2023 году - тогда в ПЦУ перешли 386 общин. Однако с декабря прошлого года по апрель 2024 их количество возросло всего на 96 церквей", - отмечают в "Опендатабот".

По данным аналитиков, больше всего учреждений изменили свое религиозное направление в Киевской области - 164, а также Хмельницкой и Винницкой - 155 и 75 соответственно.

Где больше всего церквей УПЦ МП

Как сообщают в "Опендатабот", в Украине до сих пор 8097 церквей связаны со страной-агрессором.

Больше всего таких религиозных учреждений в Донецкой области — 683 общины. Далее следуют Днепропетровская и Винницкая области - по 526 церквей на каждую.

"Несмотря на такое большое количество действующих пророссийских церквей, только 22 из них указывают принадлежность к Московскому патриархату в своем наименовании", - подчеркивают аналитики.

Еще для 42 церквей Минюст самостоятельно дополнил названия типа «РЕЛИГИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ УКАЗАНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К МОСКОВСКОМ ПАТРИАРХАТУ» — все из них в Черновицкой области.

"7 общин самостоятельно изменили свое наименование с принудительного на предыдущее. А три церкви после такого переименования перешли в ПЦУ", - отмечают "Опендатабот".

Запрет деятельности УПЦ МП: что известно

Заметим, 19 октября 2023 г. в первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Сейчас он готовится ко второму чтению.

"Конечный вариант сравнительной таблицы к законопроекту № 8371 объемом 917 страниц для проведения юридической экспертизы был предоставлен Главному юридическому управлению Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики 1 мая 2024 в 16:30", - говорится в заявлении Аппарата Верховной Рады

По состоянию на утро 3 мая сравнительная таблица к указанному законопроекту прорабатывается в Главном юридическом управлении, после чего она будет обнародована на сайте ВР.

Еще в январе Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", которым предлагает сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Ранее Служба безопасности разоблачила руководство российской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

Духовный лидер православных христиан мира Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделила ответственность за войну России против Украины.

Кроме того, Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на главу РПЦ Владимира Гундяева (известного как Кирилл), который способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов. Ему уже сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.