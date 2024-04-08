- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Храм-МАФ" у Музея истории Украины до сих пор не снесли, несмотря на решение суда: музей предложил выход
Национальный музей истории Украины открыл банку для сбора средств на демонтаж "храма-МАФа" со своей территории. Необходимую сумму музейщики надеются накопить к Пасхе – чтобы символично “убрать мусор”. Как говорится в сообщении учреждения, предварительная смета работ по демонтажу и вывозу мусора составляет 772 тысяч гривен.
Суда оказалось недостаточно
Хозяйственный суд Киева обязал снести "храм-МАФ" возле Музея истории Украины еще в феврале прошлого года. Постановили, что размещение незаконно построенной часовни УПЦ МП на земельном участке музея противоречит ее целевому использованию.
В сентябре 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил незаконность строительства и обязал снести сооружение и привести земельный участок в прежнее состояние. Однако это должно было оплатить лицо, допустившее правонарушение.
Несмотря на то, что решение суда находится на стадии принудительного исполнения со 2 октября 2023 года, работники Национального музея истории Украины в демонтаж на средства правонарушителя не верят. Счета должника арестованы, но денег исполнительная служба там не нашла. Поэтому музейщики решили действовать самостоятельно.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"На сегодняшний день единственный способ выполнить решение суда и убрать с территории музея мусор - это осуществить авансирование расходов исполнительного производства от имени взыскателя - музея, привлекая специализированное предприятие, имеющее разрешение на проведение работ, связанных с повышенной опасностью", - говорится в сообщении музея.
Что известно о "Храме-МАФе"?
Часовню возле фундамента Десятинной церкви по улице Владимирской, 2 самочинно построила Украинская православная церковь Московского патриархата. Сначала сооружение имело вид трех сблокированных киосков, которые потом обложили кирпичом.
Как отмечают в Минкульте, храм был построен без разрешений и расположен в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство. При этом он нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".