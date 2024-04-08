"Храм-МАФ" біля Музею історії України досі не знесли попри рішення суду: музей запропонував вихід

Національний музей історії України відкрив банку для збору коштів на демонтаж скандальної “церкви-МАФу” зі своєї території. Необхідну суму музейники сподіваються накопичити до Великодня – щоб символічно “прибрати сміття”. Як ідеться у повідомленні закладу, попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття становить 772 тисячі гривень.

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Суду виявилося замало

Господарський суд Києва зобов’язав знести "храм-МАФ" біля Музею історії України ще торік у лютому. Постановили, що розміщення незаконно збудованої каплиці УПЦ МП на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

У вересні 2023 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив незаконність будівництва і зобов’язав знести споруду та привести земельну ділянку у попередній стан. Однак це має бути зроблене коштом особи, яка допустила правопорушення.

Попри те, що рішення суду перебуває на стадії примусового виконання з 2 жовтня 2023 року, працівники Національного музею історії України у демонтаж коштом правопорушника не вірять. Рахунки боржника арештовані, але грошей виконавча служба там не знайшла. Тож, музейники вирішили діяти самостійно.

“На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття – це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача – музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою”, – йдеться на у повідомленні музею.

Що відомо про "Храм-МАФ"?

Каплицю біля фундаменту Десятинної церкви на вулиці Володимирській, 2 самочинно збудувала Українська православна церква Московського патріархату. Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків, які потім обклали цеглою.

Як зазначають у Мінкульті, храм був побудований без жодних дозволів та розташований у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. При цьому він порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".