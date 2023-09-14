Апеляційний суд зобов'язав демонтувати "храм-МАФ" у Києві

Північний апеляційний господарський суд зобов’язав демонтувати "храм-МАФ" – Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП, який розташований на території Музею історії України в Києві.

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Про це 14 вересня повідомила пресслужба Міністерства культури.

Зазначається, що апеляційна інстанція, як і Господарський суд міста Києва, зобов звільнити ділянку від незаконно збудованого храму.

"Храм-МАФ": що відомо про споруду

Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці відкрили в 2009 році. Як зазначають у Мінкульті, храм був побудований без жодних дозволів та розташований у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. При цьому він порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

"Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Крім того, заклад, що знаходиться в споруді, поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора вже 14 років поспіль", – зазначили в Міністерстві.

Суд за позовом від Національного музею історії України щодо знесення об’єкта почався у 2020 році.

Як розповідав у січні поточного року тодішній міністр культури Олександр Ткаченко, релігійна громада УПЦ МП не отримувала жодних дозволів на будівництво та використання земельної ділянки. Сама будівля споруджена без затвердженого проєкту й не введена в експлуатацію у встановленому порядку.

У лютому суд зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованої споруди. Після цього УПЦ МП подала апеляцію.