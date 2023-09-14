Апелляционный суд обязал демонтировать "храм-МАФ" в Киеве

Северный апелляционный хозяйственный суд обязал демонтировать "храм-МАФ" – Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ МП, расположенный на территории Музея истории Украины в Киеве.

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Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Отмечается, что апелляционная инстанция, как и Хозяйственный суд города Киева, приняла решение об обязательстве освободить участок от незаконно построенного храма.

"Храм-МАФ": что известно о сооружении

Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы был открыт в 2009 году. Как отмечают в Минкульте, храм был построен без разрешений и расположен в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство. При этом он нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.

"Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Кроме того, находящееся в сооружении заведение распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора уже 14 лет подряд", – отметили в Министерстве.

Суд по иску от Национального музея истории Украины по сносу объекта начался в 2020 году.

Как рассказывал в январе текущего года министр культуры Александр Ткаченко, религиозная община УПЦ МП не получала никаких разрешений на строительство и использование земельного участка. Само здание сооружено без утвержденного проекта и не введено в эксплуатацию в установленном порядке.

В феврале суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного сооружения. После этого УПЦ МП подала апелляцию.