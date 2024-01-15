УПЦ МП обязали вернуть государству дворец Терещенко в Житомирской области

15 января Северо-западный апелляционный хозяйственный суд не изменил решение Хозяйственного суда Житомирской области относительно Дворца Терещенко в Червоном. Постановление суда обязывает Украинскую православную церковь (Московский патриархат) передать исторический дворец в собственность государству.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Отмечается, что Украинская православная церковь проиграла дело о Дворце Терещенко и приговор оставлен без изменений. Северо-западный апелляционный хозяйственный суд решил в пользу государства вопросы собственности на исторический дворец.

"МКИП выступило третьей стороной во время этого процесса… Дворец Терещенко в поселке Красное – это уникальный памятник истории и архитектуры Житомирщины", - говорится в сообщении Минкультуры.

Добавим, Дворец Терещенко был построен в 1851 году графом Адольфом Норбертом Эразмом Грохольским, который стал утонченным примером неоготической архитектуры. После смерти графа в 1863 году его жена продала имение в Красном Николае Артемовиче Терещенко. В 1909 году на территории имения появился "Авиационный завод Терещенко", где проектировали и производили самолеты.

В 1990-х годах дворец перешел на попечение женского монастыря Рождества Христова, но сегодня он стоит в руинах. Вблизи Червоного сохранилось еще одно имение семьи Терещенко - двухэтажный дворец в городке Андрушевка.

Напомним, что по иску прокуроров Бердичевской окружной прокуратуры Житомирской области 8 сентября прошлого года дом- усадьба Терещенко была возвращена в государственную собственность, поскольку дом-Терещенко незаконно перешел в частную собственность.

Еще одним правовым основанием обращения в суд стала необходимость сохранения памятника архитектуры как ценности для государства. Пока сооружение находятся в неудовлетворительном, а местами – аварийном состоянии. Она испытала значительные разрушения, а затем требует реставрации и охраны.