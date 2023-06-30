Судьба усадьбы Терещенко зависит от решения Верховного суда, - Тарас Загородний

Киевская прокуратура через суд заблокировала работы по реставрации усадьбы Терещенко и хочет вернуть здание в коммунальную собственность, что в условиях отсутствия денег на подобные проекты у местных властей приведет к превращению ее в очередной долгострой и повлечет за собой дальнейшее разрушение памятника архитектуры, как это произошло с Гостеприимным двором и другими конфликтными объектами.

Об этом в своем блоге на сайте Liga.net написал Тарас Загородний, управляющий партнер аналитического центра "Национальная антикризисная группа".

"Ко мне часто обращаются иностранные журналисты, которые приезжают в столицу Украины. Спрашивают, почему столько заброшенных зданий? Чаще всего спрашивают о Гостеприимном дворе на Контрактовой площади. Или же о недостройке на ул. Гончара, 17-23 возле Софии Киевской, или о усадьбе Терещенко на бульваре Шевченко. Что интересно, именно попытка активистов остановить строительство и превратила их в долгострои. Скандальные здания попадают в длительные судебные процессы, где решения постоянно меняются. Главная проблема в том, что нет алгоритма действия в таком случае, когда власти вернули дом в коммунальную собственность. Что делать дальше? У города, как это обычно бывает, нет лишних денег на то, чтобы скандальный дом превратить в социальный объект. Вот так здание и стоит десятилетиями. Есть и другие примеры, в частности новое здание Театра на Подоле, новый ЦУМ и другие. Этими объектами занимались инвесторы и, придерживаясь строительных норм и рекомендаций столичных чиновников, они сделали объекты, которые не стыдно показать туристам. Хотя против этих работ тоже активно протестовали киевляне", – написал Тарас Загородний.

Он отметил, что 17 июля судьба усадьбы Терещенко будет рассматриваться в Верховном суде, и есть два варианта развития событий – застройщику разрешат реставрировать здание в течение трех лет, или его вернут в коммунальную собственность, и тогда отвечать за реставрацию будут городские власти.

"Только что прочитал статью на сайте Delo.ua о судьбе усадьбы Терещенко. Это как раз пример, когда владелец хотел за свои средства реставрировать усадьбу под контролем уважаемой организации – Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Но через суд прокуратура заблокировала работы и хочет вернуть в коммунальную собственность. Как я уже отмечал, в коммунальной собственности усадьба вероятно превратится в очередной долгострой. Поэтому вижу два варианта: либо разрешить владельцу реставрировать здание за 3 года (и проконтролировать, чтобы работы соответствовали утвержденному проекту), либо в собственности общины он станет еще одним заброшенным домом, о котором мне придется рассказывать иностранцам. Надеюсь, что 17 июля Верховный суд примет верное решение. Глобально ситуацию сможет исправить только новый Генеральный план развития Киева, где будут указаны зоны для застройки, рекреации, бизнеса и прочее. Ожидаем такие действия от столичных властей", - отметил Тарас Загородний.