Доля садиби Терещенків залежить від рішення Верховного суду, - Тарас Загородній

Київська прокуратура через суд заблокувала роботи з реставрації садиби Терещенків та хоче повернути будівлю в комунальну власність, що в умовах відсутності грошей на подібні проєкти у місцевої влади призведе до перетворення її на черговий довгобуд та спричинить подальшу руйнацію пам’ятки архітектури, як це сталося з Гостинним двором та іншими конфліктними об’єктами.

Про це у своєму блозі на сайті Liga.net написав Тарас Загородній, керуючий партнер аналітичного центру "Національна антикризова група".

"До мене часто звертаються іноземні журналісти, які приїжджають до столиці України. Запитують, чому стільки занедбаних будівель? Найчастіше питають про Гостинний двір на Контрактовій площі. Або ж про недобудову на вул. Гончара, 17-23 біля Софії Київської, чи про садибу Терещенків на бульварі Шевченко. Що цікаво, саме намагання активістів зупинити будівництво і перетворило їх на довгобуди. Скандальні будівлі потрапляють у тривалі судові процеси, де рішення постійно змінюють. Головна проблема в тому, що немає алгоритму дії у такому випадку, коли влада повернула будинок у комунальну власність. Що робити далі? У міста, як це зазвичай буває, немає зайвих грошей на те, щоб скандальний будинок перетворити на соціальних об’єкт. Ось так будинок й стоїть десятиліттями. Є й інші приклади, зокрема, нова будівля Театру на Подолі, новий ЦУМ та ін. Цими об’єктами займалися інвестори та, дотримуючись будівельних норм та рекомендацій столичних чиновників вони зробили об’єкти, які не соромно показати туристам. Хоча проти цих робіт теж активно протестували кияни", - написав Тарас Загородній.

Він зазначив, що 17 липня доля садиби Терещенків розглядатиметься в Верховному суді, і є два варіанти розвитку подій – забудовнику дозволять реставрувати будівлю протягом трьох років, або її повернуть до комунальної власності, і тоді відповідати за реставрацію буде міська влада.

"Щойно прочитав статтю на сайті Delo.ua про долю садиби Терещенків. Це якраз приклад, коли власник хотів за власні кошти реставрувати садибу під контролем поважної організації – Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Але через суд прокуратура заблокувала роботи та хоче повернути в комунальну власність. Як я вже зазначав, в комунальній власності садиба вірогідно перетвориться на черговий довгобуд. Тому бачу два варіанта: або дозволити власнику реставрувати будівлю за 3 роки (і проконтролювати, щоб роботи відповідали затвердженому проєкту), або у власності громади він стане ще одним закинутим будинком, про який мені доведеться розповідати іноземцям. Маю надію, що 17 липня Верховний суд прийме вірне рішення. Глобально ж ситуацію зможе виправити лише новий Генеральний план розвитку Києва, де будуть вказані зони для забудови, рекреації, бізнесу та інше. Очікуємо на такі дії від столичної влади", - зазначив Тарас Загородній.