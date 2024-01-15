УПЦ МП зобов’язали повернути державі палац Терещенків на Житомирщині

15 січня Північно-західний апеляційний господарський суд не змінив рішення Господарського суду Житомирської області щодо Палацу Терещенків у Червоному. Постанова суду зобов'язує Українську православну церкву (Московського патріархату) передати історичний палац у власність державі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури.

Зазначається, що Українська православна церква програла справу про Палац Терещенків і вирок залишено без змін. Північно-західний апеляційний господарський суд вирішив в на користь держави питання власності на історичний палац.

"МКІП виступило третьою стороною під час цього процесу… Палац Терещенків у селищі Червоне – це унікальна пам’ятка історії та архітектури Житомирщини", - йдеться в повідомленні Мінкультури.

Додамо, Палац Терещенків був побудований 1851 році графом Адольфом Норбертом Еразмом Грохольським, який став витонченим прикладом неоготичної архітектури. Після смерті графа у 1863 році, його дружина продала маєток у Червоному Миколі Артемовичу Терещенку. В 1909 році на території маєтку з'явився "Авіаційний завод Терещенка," де проєктували та виготовляли літаки.

У 1990-х роках палац перейшов під опіку жіночого монастиря Різдва Христового, але сьогодні він стоїть у руїнах. Поблизу Червоного зберігся ще один маєток родини Терещенків - двоповерховий палац у містечку Андрушівка.

Нагадаємо, що за позовом прокурорів Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області 8 вересня минулого року будинок-садибу Терещенка було повернуто у державну власність, оскільки будинок-Терещенка незаконно перейшов у приватну власність.

Ще однією правовою підставою звернення до суду стала необхідність збереження пам’ятки архітектури як цінності для держави. Наразі споруда знаходяться в незадовільному, а місцями – аварійному стані. Вона зазнала значних руйнувань, а відтак потребує реставрації та охорони.