Патриарху РПЦ Кириллу сообщили о подозрении: благословил оккупантов на убийства украинцев

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу относительно главы РПЦ Владимира Гундяева (известного как Кирилл), который способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

"Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине", – отмечают в СБУ.

Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.

"В частности задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована статья о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардией РФ Золотова на войну против Украины", - подчеркнули в СБУ.

Также в конце февраля 2023 на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины.

"Кроме того, патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов России, в которых поддерживал агрессивную политику Кремля и призывал верующих объединиться в войне против Украины", - отметили правоохранители.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ.

На основании собранных доказательств Гундяеву сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

"Продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства", - сообщили в СБУ.

Там напомнили, что с начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви.

В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщили о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

Ранее Служба безопасности разоблачила руководство российской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

РПЦ несет ответственность за войну против Украины

В апреле прошлого года Европарламент уже принял резолюцию, в которой осуждал роль патриарха в войне России против Украины, а общественная организация "Права человека без границ" обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой привлечь патриарха Кирилла к ответственности за оправдание, поддержку и подстрекательство война.

Духовный лидер православных христиан мира Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделила ответственность за войну России против Украины.

В июне Эстония запретила патриарху Кириллу въезд в страну. Ранее въезд в страну патриарху РПЦ Кириллу запретила Литва из-за его поддержки военной агрессии России против Украины, в Великобритания ввела санкции против главы РПЦ.