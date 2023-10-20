В Раде сообщили, когда окончательно запретят деятельность пророссийских религиозных организаций

Законопроект о запрещении пророссийских религиозных организаций примут ориентировочно до конца года. Вероятно, ко второму чтению документ будет завален поправками.

Об этом " Радио Свобода " заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги Народа" Никита Потураев.

Он отметил, что депутаты, не заинтересованные в принятии законопроекта, могут подать несколько тысяч поправок, но комитет готов их проработать.

"Отсчитываем со дня голосования плюс две недели, дальше будем прорабатывать правки, увидим, сколько их будет. Наших, конструктивных, их будет не так уж много. Я думаю, несколько десятков. Где-то примерно так, потому что я же понимаю, кто из коллег будет подавать. Это все - люди, которые настроены на то, чтобы закон только усовершенствовать", - подчеркнул Потураев.

Он отметил, что принять закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, следует до конца года.

"Если будет спам, он может быть, я предполагаю, что он будет – сколько его может быть? Я не знаю. Тысяча правок, две тысячи правок – ничего... Комитет сядет и будет работать столько, сколько нужно. У них ничего не получится, и на уровне комитета, я могу сказать, что мы все сделаем, чтобы он был готов к рассмотрению в Верховной Раде до конца этого года", – прогнозирует Потураев.

Запрет деятельности УПЦ МП: что известно

Отметим, что 19 октября в первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Еще в январе Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", которым предлагает сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Глава парламента Руслан Стефанчук в конце апреля заявлял, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с русской церковью. Уже в сентябре он говорил, что в Верховной Раде нет необходимых для принятия 226 голосов за закон о прекращении деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.