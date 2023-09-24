Стефанчук объяснил, почему Верховная Рада до сих пор не запретила деятельность УПЦ МП

Пока в Верховной Раде нет необходимых для принятия 226 голосов за закон о прекращении деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью "Радио Свобода".

"Мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, так это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", - сказал спикер Верховной Рады.

По его словам, по этому вопросу пока продолжаются дискуссии внутри разных фракций парламента, в том числе, среди позиционирующих себя как "патриотические".

"Я очень хочу верить в то, что я увижу 226 голосов. Но пока идет внутренняя дискуссия, потому что дискуссия проходит не только внутри "Слуги Народа", а проходит в том числе в рамках других партий, позиционирующих себя как очень патриотические", – подчеркнул Стефанчук.

При этом председатель Верховной Рады подчеркнул, что повестку дня формирует не он, а согласительный совет, поэтому и законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на голосование должен выставляться тоже по решению этого органа.

"Я, как председатель Верховной Рады, не влияю на повестку дня. Повестка дня формируется исключительно согласительным советом. Но еще раз говорю, что парламент – это механизм, который принимает решение коллективно", - пояснил Руслан Стефанчук.

Отметим, в январе Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", которым предлагает сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, что совершает вооруженную агрессию против Украины.

Глава парламента Руслан Стефанчук в конце апреля заявлял, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с русской церковью.