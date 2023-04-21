Найближчим часом Рада проголосує за зоборону російської церкви в Україні - Стефанчук

Верховна Рада найближчим часом розгляне в першому читанні законопроект про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв’ю агентству Укрінформ.

До другого читання депутати готові розглянути пропозиції від церков і релігійних організацій.

"Принципи мають бути закладені такі: Росія – агресор, Росія не має права впливати на українців, в Україні не може бути релігійних організацій, які афілійовано пов’язані з російською церквою, юридична відповідальність має застосовуватися до всіх, не залежно від того, яку релігію чи церкву особа представляє", - заявив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, в січні Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", яким пропонує унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

В квітні у Верховній Раді зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди щодо споруд Почаївської Успенської лаври. Документ підтримав Комітет з питань гуманітарної і інформаційної політики парламенту.

Профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською лаврою умов договору про безоплатне користування культовими будівлями.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав церкви УПЦ МП проєктом, який був розписаний в ФСБ Російської Федерації.

Нагадаємо, в квітні Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників.

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