В ближайшее время Рада проголосует за запрет российской церкви в Украине - Стефанчук

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с российской церковью. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук в интервью агентству Укринформ.

Ко второму чтению депутаты готовы рассмотреть предложения от церквей и религиозных организаций.

"Принципы должны быть заложены следующие: Россия – агрессор, Россия не имеет права влиять на украинцев, в Украине не может быть религиозных организаций, аффилированно связанных с российской церковью, юридическая ответственность должна применяться ко всем, независимо от того, какую религию церковь лицо представляет", - заявил Руслан Стефанчук.

Напомним, в январе Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", которым предлагает сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, что совершает вооруженную агрессию против Украины.

В апреле в Верховной Раде зарегистрировали проект обращения к правительству о расторжении с УПЦ МП договора аренды по сооружениям Почаевской Успенской лавры. Документ поддержал Комитет по гуманитарной и информационной политике парламента.

Профильный комитет рекомендует парламенту принять постановление о проверке соблюдения Почаевской лаврой условий договора о безвозмездном использовании культовых зданий.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал церкви УПЦ МП проектом, расписанным в ФСБ Российской Федерации.

Напомним, в апреле Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) сообщили о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

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