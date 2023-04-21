У Києво-Печерській лаврі УПЦ зробила з дверей XVIII століття мішень для ножів (ВІДЕО)

УПЦ МП виділила для своєї охорони окрему кімнату на території Києво-Печерської лаври, де знаходилися старовинні двері (XVIII століття). В результаті їх вирішили використовувати як мішень дня ножів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Під час огляду приміщень Києво-Печерської лаври комісія МКІП виявила приміщення охорони. Окрім вхідних, там були ще одні двері — встановлені у XVIII столітті.

Експерти комісії зафіксували суттєві пошкодження: на дверях охорона лишила численні врізи. Оглянувши об'єкт, комісія МКІП встановила, що під час перебування Лаври під контролем УПЦ МП з дверей XVIII століття зробили мішень для метання ножів.

Крім того, охоронці лишили наручники на дверях. Для яких цілей їх використовували, наразі не уточнюють.

"Що лишає після себе "рускій мір" та його прихильники — наслідки говорять самі за себе. На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів", — прокоментував в.о. директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Нагадаємо, після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.

Мінкульт відразу оприлюднив декілька фото, які фіксують численні пошкодження приміщень.