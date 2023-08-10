В Украине выстроен особый формат религиозных отношений - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине построен особый формат религиозных отношений, гарантирующий уважение к каждой религиозной общине, и отмечает, что государство не допустит, чтобы любую из них "могла использовать" Россия.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, комментируя встречу с митрополитом Халкедонским Константинопольской православной церкви Эммануилом, посетившим Киев в четверг.

С ним, в частности, были обсуждены вопросы реализации предложенной Украиной "формулы мира", а также возвращения в Украину депортированных Россией детей. Президент передал благодарность предстоятелю КПЦ Варфоломею за готовность помогать в этом.

"Конечно, как и всегда, говорили об усилении духовной независимости Украины и о духовном мире в Украине. Наша страна – один из исторических центров христианства. Так и будет дальше. Украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме", - добавил глава государства.

Он указал, что в Украине действует Совет церквей и религиозных организаций, гарантирующий, что "все общины уважаются, все общины могут донести свое мнение государству, все общины могут участвовать в решении общественно важных вопросов".

"Государство никогда не допустит, чтобы любую из украинских религиозных общин могло использовать государство-агрессор. Украина выстоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наше государство, наших людей", – заявил президент.

Напомним, что ранее Зеленский, приветствуя обязательство монахов Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру, вытекавшую из расторжения договора с ней об аренде комплекса с 29 марта, заявил, что Украина является "территорией наибольшей религиозной свободы в нашей части Европы".

Отметим, что конфликт вокруг использования нижней части лавры монахами УПЦ не решен до сих пор. Та, напомним, оспорила указанное решение в суде, а ее представители отказались покидать лавру. 9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора об аренде, а 10 августа обязал УПЦ "устранить препятствия в пользовании имуществом" нижней лавры национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" путем его возвращения.