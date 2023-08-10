В Україні побудувано особливий формат релігійних відносин - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні побудувано особливий формат релігійних відносин, який гарантує повагу до кожної релігійної спільноти, наголошуючи, що держава не допустить, аби будь-яку з них "могла використовувати" Росія.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, коментуючи зустріч з митрополитом Халкедонським Константинопольської православної церкви Еммануїлом, який відвідав Київ у четвер.

З ним, зокрема, було обговорено питання реалізації запропонованої Україною "формули миру", а також повернення в Україну депортованих Росією дітей. Президент передав вдячність предстоятелю КПЦ Варфоломію за готовність допомагати в цьому.

"Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства. Так і буде надалі. Українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин у своєму домі", - додав глава держави.

Він вказав, що в Україні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що "всі спільноти поважаються, усі спільноти можуть донести свою думку державі, усі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань".

"Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор. Україна вистоїть, збереже незалежність – усі аспекти незалежності, зокрема і духовну. І я вдячний усім у світі, хто підтримує в цьому нашу державу, наших людей", - заявив президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський, вітаючи зобов'язання ченців Української православної церкви залишити Києво-Печерську лавру, що витікало з розірвання договору з нею про аренду комплексу з 29 березня, заявив, що Україна є "територією найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи".

Зазначимо, що конфлікт довкола використання нижньої частини лаври ченцями УПЦ не вирішено до сих пір. Та, нагадаємо, оскаржила зазначене рішення в суді, а її представники відмовилися покидати лавру. 9 серпня Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору про оренду, а 10 серпня зобов'язав УПЦ "усунути перешкоди у користуванні майном" нижньої лаври національним заповідником "Києво-Печерська лавра" шляхом його повернення.