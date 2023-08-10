Суд зобов'язав УПЦ (МП) повернути майно Нижньої лаври заповіднику "Києво-Печерська лавра"

Господарський суд Києва 10 серпня ухвалив рішення, яким зобов'язав УПЦ (МП) усунути перешкоди у користуванні майном Нижньої лаври Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом його повернення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Таким чином суд зобов'язав монастир УПЦ (МП) повернути заповіднику майно Нижньої лаври. Мова йде про 79 об’єктів.

Розірвання договору між УПЦ та заповідником

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.

Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати лавру.

9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра".

Комісія Мінкульту у Лаврі

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна у квітні розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.

5 червня комісія завершила перевірки об'єктів і підписала із заповідником акт приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври. Документ підтверджує перехід у користування заповідника 79 об’єктів.

Проте УПЦ МП протягом наданих їм трьох днів не звільнила 79 об’єктів державного майна у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Тож усунути перешкоди у користуванні майном мав суд.