Суд визнав законним розірвання договору УПЦ МП із заповідником "Києво-Печерська лавра"

9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури України.

"Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра". Йдеться про приміщення Нижньої Лаври", - зазначають в МКІП.

У відомстві підкреслюють, що тим самим Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви.

"Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - підкреслюють в МКІП.

Там нагадують, що відомство виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником, які й стали підставами до його розірвання.

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.

Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати лавру.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.

УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів державного майна у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Раніше Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП та заборонив перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври.