Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП щодо Києво-Печерської лаври

Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату та заборонив перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Там нагадують, що 24 квітня 2023 року Господарський суд міста Києва задовольнив заяву Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" в якій той просив заборонити УПЦ МП перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду позову про усунення перешкод у користуванні майном Заповідника.

Не погоджуючись з таким рішенням суду УПЦ МП подано апеляційну скаргу, в якій просив скасувати згадане рішення Господарського суду міста Києва.

"За результатами розгляду апеляційної скарги Північним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу УПЦ МП залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 про забезпечення позову у справі №910/5094/23 залишено без змін", - йдеться у повідомленні МКІП.

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.

УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів державного майна у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Тепер їх змусять це зробити через суд.