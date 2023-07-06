Суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП в отношении Киево-Печерской лавры

Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу Украинской православной церкви Московского патриархата и запретил препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Там напоминают, что 24 апреля 2023 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в котором тот просил запретить УПЦ МП препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики на территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства относительно пользования имуществом Заповедника.

Не соглашаясь с таким решением суда УПЦ МП подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить упомянутое решение Хозяйственного суда города Киева.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Северным апелляционным хозяйственным судом апелляционная жалоба УПЦ МП оставлена без удовлетворения, а определение Хозяйственного суда города Киева от 24.04.2023 об обеспечении иска по делу №910/5094/23 оставлено без изменений", - говорится в сообщении Министерства культуры.

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

После длительных перепалок, драк, блокировка лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества начала работу в храме и других помещениях вблизи него.

УПЦ МП не освободила 79 объектов государственного имущества в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра". Теперь их заставят сделать это через суд.