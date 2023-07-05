С 5 июля в Киево-Печерской Лавре вводят ограничения на вход: что произошло

С 5 июля доступ посетителей на территорию Нижней Лавры будет ограничен по инициативе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской лавры.

"С 5 июля 2023 года по инициативе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет ограничен доступ посетителей в Нижнюю лавру (Киево-Печерский монастырь)", - говорится в сообщении.

Так, находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00.

Отмечается, что "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет с 5 июля постоянно закрыт.

Отметим, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 4 июля опечатал пять объектов Нижней лавры.

Там отметили, что доступ к части помещений, не задействованных в религиозной деятельности монастыря, считается нарушением целевого использования культовых зданий и должен быть в первую очередь ограничен. Речь идет о торговых, производственных, гостиничных и т.д.

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

После длительных перепалок, драк, блокировка лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества начала работу в храме и других помещениях вблизи него.