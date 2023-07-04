АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Корпуси Нижньої лаври перевірять та опечатають, — Мінкульт

Києво-Печерська лавра, упц
Фото: ua.depositphotos.com

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 4 липня перевірить та опечатає п'ять об'єктів Нижньої лаври. 

Про це повідомила пресслужба Міністерство культури та інформаційної політики України.

У відомстві зауважують, що заповідник не перешкоджає релігійній діяльності в монастирі. Водночас доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря вважається порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений. Йдеться про торговельні, виробничі, готельні тощо.

Ще 29 березня заповідник розірвав договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир). Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру. Хоча документ передбачав розірвання договору в односторонньому порядку, підкреслюють в МКІП.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна 12 квітня розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього. 

На початку червня комісія МКІП передала заповіднику акти повернення об’єктів Нижньої лаври.

"Враховуючи це, Заповідник у законний спосіб продовжує розпочату роботу щодо фактичного повернення приміщень, які належать державі", — резюмували у відомстві.

Загалом УПЦ МП все ще не звільнила 79 об’єктів державного майна у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан