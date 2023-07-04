- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Корпуса Нижней лавры проверят и опечатают, — Минкульт
Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 4 июля проверит и опечатает пять объектов Нижней лавры.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
В ведомстве отмечают, что заповедник не препятствует религиозной деятельности в монастыре. В то же время доступ к части помещений, не задействованных в религиозной деятельности монастыря, считается нарушением целевого использования культовых зданий и должен быть в первую очередь ограничен. Речь идет о торговых, производственных, гостиничных и других объектах.
Еще 29 марта заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь). Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру. Хотя документ предусматривал расторжение договора в одностороннем порядке, подчеркивают в Минкульте.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После продолжительных перепалок, драк, блокировки лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества 12 апреля начала работу в храме и других помещениях вблизи него.
В начале июня комиссия передала заповеднику акты возвращения объектов Нижней Лавры.
"Учитывая это, Заповедник законным способом продолжает начатую работу по фактическому возвращению помещений, принадлежащих государству", — резюмировали в ведомстве.
В общей сложности УПЦ МП все еще не освободила 79 объектов государственного имущества в Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра".
Источник фото: ua.depositphotos.com