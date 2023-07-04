Корпуса Нижней лавры проверят и опечатают, — Минкульт

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 4 июля проверит и опечатает пять объектов Нижней лавры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

В ведомстве отмечают, что заповедник не препятствует религиозной деятельности в монастыре. В то же время доступ к части помещений, не задействованных в религиозной деятельности монастыря, считается нарушением целевого использования культовых зданий и должен быть в первую очередь ограничен. Речь идет о торговых, производственных, гостиничных и других объектах.

Еще 29 марта заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь). Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру. Хотя документ предусматривал расторжение договора в одностороннем порядке, подчеркивают в Минкульте.

После продолжительных перепалок, драк, блокировки лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества 12 апреля начала работу в храме и других помещениях вблизи него.

В начале июня комиссия передала заповеднику акты возвращения объектов Нижней Лавры.

"Учитывая это, Заповедник законным способом продолжает начатую работу по фактическому возвращению помещений, принадлежащих государству", — резюмировали в ведомстве.

В общей сложности УПЦ МП все еще не освободила 79 объектов государственного имущества в Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра".

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