З 5 липня у Києво-Печерській лаврі вводять обмеження на вхід: що сталося

Відсьогодні, 5 липня, доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври буде обмежено з ініціативи Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомляє пресслужба Києво-Печерської лаври.

"З 5 липня 2023 року з ініціативи Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" буде обмежено доступ відвідувачів до Нижньої лаври (Києво-Печерський монастир)", - йдеться в повідомленні.

Так, перебувати відвідувачам на цій території можна буде з 09:00 до 18:00.

Зазначається, що "нижній" вхід до обителі поруч із храмом на честь Пресвятої Богородиці "Живоносне Джерело" буде з 5 липня постійно зачинений.

Зауважимо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 4 липня опечатав п'ять об'єктів Нижньої лаври.

Там зазначили, що доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря вважається порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений. Йдеться про торговельні, виробничі, готельні тощо.

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.