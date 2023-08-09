Суд признал законным расторжение договора УПЦ МП с заповедником "Киево-Печерская лавра"

9 августа 2023 года Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины.

"Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви и Национальным заповедником " Киево-Печерская лавра ". Речь идет о помещении Нижней Лавры", - отмечают в МКИП.

В ведомстве подчеркивают, что тем самым Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви.

"Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", - подчеркивают в МКИП.

Там напоминают, что ведомство выявило во время проверки ряд нарушений договора, заключенного между УПЦ и заповедником, которые и стали основанием для его расторжения.

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать лавру.

После длительных перепалок, драк, блокировка лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества начала работу в храме и других помещениях вблизи него.

УПЦ МП не освободила 79 объектов государственного имущества в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра".

Ранее Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП и запретил препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики на территории Киево-Печерской лавры.