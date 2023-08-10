Суд обязал УПЦ (МП) вернуть имущество Нижней лавры заповеднику "Киево-Печерская лавра"

Хозяйственный суд Киева 10 августа принял решение, которым обязал УПЦ (МП) устранить препятствия в пользовании имуществом Нижней лавры Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" путем его возвращения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Таким образом, суд обязал монастырь УПЦ (МП) вернуть заповеднику имущество Нижней лавры. Речь идет о 79 объектах.

Расторжение договора между УПЦ и заповедником

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать лавру.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра".

Комиссия Минкульта в Лавре

После длительных перепалок, драк, блокировка лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества в апреле начала работу в храме и других помещениях вблизи него.

5 июня комиссия завершила проверку объектов и подписала с заповедником акт приема-передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры. Документ подтверждает переход в пользование заповедника 79 объектов.

Однако УПЦ МП в течение предоставленных им трех дней не освободила 79 объектов государственного имущества в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра". Так что устранить препятствия в пользовании имуществом должен был суд.