Митрополита Павла випустили з-під арешту після внесення 33 мільйонів гривень застави

Митрополита Вишгородського і Чорнобильського Української православної церкви Павла (Петра Лебедя) 7 серпня звільнили з-під варти після внесення застави. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман. Він також опублікував відео зі зверненням священника для братії та віруючих, зняте в автомобілі вже після звільнення.

Нагадаємо, що 14 липня Солом’янський районний суд Києва замінив йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою із обранням застави у розмірі 33,3 мільйона гривень.

"Непідйомна на перший погляд сума. На веб-сайті УПЦ було оприлюднено реквізити, за якими кожен міг долучитися та сплатити заставу за митрополита Павла, прискоривши звільнення зі слідчого ізолятора. Сьогоднішня подія – це спільна заслуга парафіян УПЦ, які довели, що немає нічого неможливого. Заставу внесли близько 1000 чоловік!" - пояснив захисник походження грошей на заставу.

Підставою ж для зміни запобіжного заходу, нагадаємо, стало порушення Павлом, як заявила сторона обвинувачення, одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя, а саме заборони на спілкуння з одним зі свідків у кримінальній справі.

В чому звинувачують митрополита Павла

1 квітня Служба безпеки України повідомила Павлу про підозру за частиною 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників). Того ж дня його відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Згодом це рішення підтвердив і апеляційний суд.

Як заявляли в СБУ, лінгвістична експертиза підтвердила, що намісник Києво-Печерської лаври у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

В самій УПЦ уточнили, що підозра стосується висловлювання стосовно Православної церкви України, створення перша не визнає, і Константинопольської ПЦ у відеозверненні від 29 березня. Стосовно звинувачень за статтею 436-2 намісник лаври заявляє, що "засуджував, засуджує і буде засуджувати всякі спроби проти нашої держави". За його словами, "те, що зробила Росія, Путін — це ні в якому випадку не виправдовується".

Натомість 13 липня СБУ повідомила митрополиту про нову підозру за тими ж двома статтями. У спецслужбі вказували, що за день до оголошення йому першої підозри клірик дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому, на її думку, заперечив існування України як суверенної держави. Крім того, там виявили, що "фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року".